Мошенник ради 30 тысяч рублей представился мужем знакомой саратовца и пообещал ее избить

Жертвой мошенничества стал 23-летний житель Волжского района Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.

Он познакомился 8 марта с девушкой, а на следующий день ему позвонил якобы ее муж. Незнакомец пообещал избить даму, если гражданин не перечислит свыше 30 тысяч рублей.

Тот испугался за нее и все сделал.

После этого пара перестала выходить на связь, а горожанин понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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