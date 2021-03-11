Заводской район Саратова остался без воды

В Заводском районе Саратова сегодня, 11 марта, отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», для работ на коммуникациях по проспекту Энтузиастов, 33а пришлось ограничить водоснабжение жителей домов на проспекте Энтузиастов, 29, 31, 33, 33а, 33Б, 33в, 33г, 37а, в 1-м Кавказском тупике, 23, 1-м Кавказском проезде, 19, 10/15, 20, 22.

Воды не будет ориентировочно до 19:00.

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