На два дня перекроют мост через Волгу

Движение по мосту ограничат Фото: Екатерина Семенова

Накануне Дня космонавтики будет перекрыт мост Саратов — Энгельс.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве печати и информации, 10 и 11 апреля движение по мосту будет закрыто из-за спортивных состязаний.

Состоятся марафон «Звездный путь» и велопробег «Поехали!».

Движение транспорта будет ограничено также на автоподъезде к месту приземления Юрия Гагарина в Парке покорителей космоса.

График перекрытия:

Мост Саратов — Энгельс будет закрыт:

- 10 апреля с 11 до 12 часов,

- 11 апреля с 11 до 12, с 14 до 15 и с 18 до 19 часов.

Автоподъезд к месту приземления Гагарина:

- 10 апреля с 14 до 16 часов,

- 11 апреля с 14 до 17 часов.

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