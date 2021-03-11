На два дня перекроют мост через Волгу

Движение по мосту ограничат
Фото: Екатерина Семенова
Накануне Дня космонавтики будет перекрыт мост Саратов — Энгельс.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве печати и информации, 10 и 11 апреля движение по мосту будет закрыто из-за спортивных состязаний.
Состоятся марафон «Звездный путь» и велопробег «Поехали!».
Движение транспорта будет ограничено также на автоподъезде к месту приземления Юрия Гагарина в Парке покорителей космоса.
График перекрытия:
Мост Саратов — Энгельс будет закрыт:
- 10 апреля с 11 до 12 часов,
- 11 апреля с 11 до 12, с 14 до 15 и с 18 до 19 часов.
Автоподъезд к месту приземления Гагарина:
- 10 апреля с 14 до 16 часов,
- 11 апреля с 14 до 17 часов.
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