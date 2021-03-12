Синоптики прогнозируют потепление в Саратовской области к концу рабочей недели

В Саратовской области сегодня днем, 12 марта, ожидается небольшое потепление.

- Днем температура воздуха поднимется до -5…-10 градусов. Осадков не прогнозируется, на дорогах будет скользко, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

Ветер будет дуть переменного направления со скоростью 3–8 м/с.

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