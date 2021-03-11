Бывший директор «Россорго» отделался условным сроком за присвоение 2,4 миллиона рублей

В Волжском районе Саратова вынесен приговор Вячеславу Горбунову, бывшему директору института «Россорго». Его признали виновным в присвоении в особо крупном размере.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете области, бывший директор федерального бюджетного научного учреждения получил условный срок 3,5 года и должен будет выплатить более 2,4 млн рублей.

Было установлено, что Горбунов с декабря 2018 года по ноябрь 2019 приказывал начислять сотрудникам премии, но деньги требовал отдавать ему. В общей сложности он присвоил более 4,4 млн рублей от четырех человек.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ региона и полиции.

Свою вину Горбунов признал.

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