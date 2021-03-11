Саратовцы могут выбрать, как будет выглядеть город

Саратовцы выберут лучший проект благоустройства города
Фото: Ольга Симонова
11 марта – последний день голосования в международном конкурсе на лучший архитектурный проект благоустройства Саратова.
Напомним, из пяти проектов, которые были взяты для отбора, в финал вышли два: Karres en Brands и Citymakers.
Предполагается, что будут благоустроены пять территорий: бывший аэропорт, парк Победы; Глебучев овраг; остров Покровские пески и Зеленый остров.
Проголосовать можно здесь.
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