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Саратовцы могут выбрать, как будет выглядеть город

Завершается голосование за победителя Международного архитектурного конкурса
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Саратовцы выберут лучший проект благоустройства города

Саратовцы выберут лучший проект благоустройства города

Фото: Ольга Симонова

11 марта – последний день голосования в международном конкурсе на лучший архитектурный проект благоустройства Саратова.

Напомним, из пяти проектов, которые были взяты для отбора, в финал вышли два: Karres en Brands и Citymakers.

Предполагается, что будут благоустроены пять территорий: бывший аэропорт, парк Победы; Глебучев овраг; остров Покровские пески и Зеленый остров.

Проголосовать можно здесь.

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