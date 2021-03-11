Саратовцы могут выбрать, как будет выглядеть город

Саратовцы выберут лучший проект благоустройства города Фото: Ольга Симонова

11 марта – последний день голосования в международном конкурсе на лучший архитектурный проект благоустройства Саратова.

Напомним, из пяти проектов, которые были взяты для отбора, в финал вышли два: Karres en Brands и Citymakers.

Предполагается, что будут благоустроены пять территорий: бывший аэропорт, парк Победы; Глебучев овраг; остров Покровские пески и Зеленый остров.

Проголосовать можно здесь.

.

.

.

.

.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.