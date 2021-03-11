Строительство школы в Иволгино начнется в 2021 году

Жители высказали пожелания по новой школе

В поселке Иволгино в Саратове появится новая школа.

Как сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов» депутат Государственной думы России Николай Панков, вопрос финансирования ее строительства уже решен.

- Она будет построена в рамках госпрограммы «Развитие образования». Такая поддержка государства особенно важна для Саратова. Во многих микрорайонах застройщики не предусмотрели необходимой инфраструктуры для жителей, — написал он.

Николай Панков подчеркнул, что сейчас важно решение местными властями вопроса с межеванием земель и проектно-сметной документацией.

- Важно начать строительство школы в этом году. Многое уже сделано — жители высказали пожелания по участку и проекту. Начались инженерные изыскания. После завершения всех процедур, уже в этом году начнется строительство школы. И скоро дети смогут учиться рядом с домом, а не ездить на занятия в другие микрорайоны, — отметил депутат Госдумы.

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