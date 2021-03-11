В Саратове Владимир Машков проведет кастинг на поступление в школу Олега Табакова

В Саратов приедет школа-студия Олега Табакова.
Как рассказал «КП-Саратов» заместитель министра культуры Владимир Баркетов, гастроли ожидаются с 1 по 7 апреля.
Будут показаны четыре спектакля, поставленных студентами студии.
В это же время 12 членов отборочной комиссии во главе с художественным руководителем Московского театра Олега Табакова Владимиром Машковым будут просматривать кандидатов на поступление в школу-студию.
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