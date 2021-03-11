В Саратове Владимир Машков проведет кастинг на поступление в школу Олега Табакова

В Саратов приедет школа-студия Олега Табакова.

Как рассказал «КП-Саратов» заместитель министра культуры Владимир Баркетов, гастроли ожидаются с 1 по 7 апреля.

Будут показаны четыре спектакля, поставленных студентами студии.

В это же время 12 членов отборочной комиссии во главе с художественным руководителем Московского театра Олега Табакова Владимиром Машковым будут просматривать кандидатов на поступление в школу-студию.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.