К завтрашнему дню течь канализации в Увеке обещают устранить

Администрация Заводского района прокомментировала публикацию «КП-Саратов» о текущей по дороге в Увеке канализации.

- Силами МУП «Саратовский коммунальный комплекс» ведутся мероприятия по устранению причин течи по 1-му Нефтяному проезду. Завершение работ запланировано 12 марта, — сообщили «КП-Саратов» в администрации района.

Напомним, жительница Саратова Елена Антонова отмечала, что такая ситуация в Увеке происходит каждый год.

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