Коронавирус унес жизни трех мужчин и двух женщин в Саратовской области

В Саратовской области от коронавируса за сутки умерли пять человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, среди них трое мужчин и две женщины.
Все они страдали рядом сопутствующих хронических патологий – сердечно-сосудистыми, инфекционные, атопическое заболевание бронхолегочной системы, онкология.
Погибшие: мужчины 46, 60 и 67 лет, женщины 66 и 68 лет.
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