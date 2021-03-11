Коронавирус унес жизни трех мужчин и двух женщин в Саратовской области

В Саратовской области от коронавируса за сутки умерли пять человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, среди них трое мужчин и две женщины.

Все они страдали рядом сопутствующих хронических патологий – сердечно-сосудистыми, инфекционные, атопическое заболевание бронхолегочной системы, онкология.

Погибшие: мужчины 46, 60 и 67 лет, женщины 66 и 68 лет.

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