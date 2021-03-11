Самым популярным предметом на ЕГЭ в Саратове стала профильная математика

В Саратовской области больше 10 тысяч 11-классников. Фото регионального министерства образования

В Саратовской области и по России подвели предварительные итоги выбора предметов участниками ЕГЭ-2021.

- В этом году выпускники, не собирающиеся поступать в вузы, будут сдавать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. Те, кто хочет поступить в вузы, обязаны сдать ЕГЭ, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования.

В Саратовской области — 10 288 11-классников. Также ЕГЭ хотят сдать 815 выпускников прошлых лет.

Самым массовым экзаменом в России остается ЕГЭ по русскому языку, его собираются сдавать почти 726 тыс. человек.

Самым популярным предметом по выбору в РФ стала профильная математика, на нее в Саратовской области зарегистрировались 5 491 человек, а в РФ — 408 тыс. Второй по популярности экзамен — по обществознанию. Его собираются сдавать 5 495 саратовцев и 356 тыс. учеников по России.

Кроме того, в Саратовской области 2 481 человек собирается сдавать физику, 1 992 — биологию, 1 802 — историю, 1 335 — химию, 1 336 — информатику, 648 — литературу, 439 — географию. Также 849 саратовцев хотят сдать ЕГЭ по английскому языку, 31 — по немецкому, 5 — по французскому, четверо — по китайскому языку.

Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, а дополнительный — с 12 по 17 июля. ГВЭ-11 будут сдавать с 25 мая по 16 июня в основном потоке и 13–17 июля, 3–15 сентября — дополнительные дни.

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