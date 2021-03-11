За время пандемии выросла любовь саратовцев к тортам

Саратовцы любят торты Фото: Екатерина Семенова

Жители Саратова во время пандемии подсели на торты. По данным специалистов Авито, спрос на эти кондитерские изделия вырос на 61%, а вот предложение – на 36%.

Речь идет о тортах, сделанных на заказ. Именно такой вид заработка в последнее время выбирают многие горожане. Как оказалось, не напрасно – ведь домашние сладости помогали саратовцам не только «заедать» стресс во время самоизоляции, но и после выхода на работу остались главной традицией корпоративов.

Средняя стоимость авторского торта в Саратове составляет 750 рублей за килограмм. Это ниже, чем в среднем по России – 900 рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.