Из-за коронавируса в Саратове не будет широкого празднования Масленицы

Саратовцев приглашают поесть блинов, но широкий праздник отменяют
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Саратове широкого празднования Масленицы на выходных не будет из-за коронавируса.
- В целях избежания рисков ухудшения эпидемиологической ситуации администрация музея боевой и трудовой славы решила распределить празднование Масленицы в течение этой недели, — сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве культуры.
Традиционного праздника в Национальной деревне не будет, но гости парка Победы могут попить чай и съесть блины.
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