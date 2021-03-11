Из-за коронавируса в Саратове не будет широкого празднования Масленицы

Саратовцев приглашают поесть блинов, но широкий праздник отменяют Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Саратове широкого празднования Масленицы на выходных не будет из-за коронавируса.

- В целях избежания рисков ухудшения эпидемиологической ситуации администрация музея боевой и трудовой славы решила распределить празднование Масленицы в течение этой недели, — сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве культуры.

Традиционного праздника в Национальной деревне не будет, но гости парка Победы могут попить чай и съесть блины.

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