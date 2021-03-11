Саратовцы не доверяют качеству воды из крана

Качество водопроводной воды в Саратове не устраивает жителей
Фото: Екатерина Семенова
Жители Саратова опасаются пить воду из крана.
Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного независимым исследовательским агентством Zoom Market в 17 городах России.
Саратов оказался на 12 месте, то есть ближе к концу рейтинга. Чаще всего воду из крана пьют жители Нижнего Новгорода, Москвы и Саранска. Меньше всего качеству водопроводной воды доверяют в Казани, Воронеже и Уфе.
Респонденты, которых оказалось более двух тыс., отвечали на три вопроса: вас устраивает качество водопроводной воды? Вы используете различные фильтры для очистки водопроводной воды? Вы пьете воду из-под крана?
В целом качество воды в кране устраивает 46% жителей страны, 33% используют фильтры, 12% покупают воду в бутылках, а 9% предпочитают кипяченую.
Напомним, питьевую воду в Саратове поставляет ООО «КВС».
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