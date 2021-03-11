Саратовцы не доверяют качеству воды из крана

Качество водопроводной воды в Саратове не устраивает жителей Фото: Екатерина Семенова

Жители Саратова опасаются пить воду из крана.

Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного независимым исследовательским агентством Zoom Market в 17 городах России.

Саратов оказался на 12 месте, то есть ближе к концу рейтинга. Чаще всего воду из крана пьют жители Нижнего Новгорода, Москвы и Саранска. Меньше всего качеству водопроводной воды доверяют в Казани, Воронеже и Уфе.

Респонденты, которых оказалось более двух тыс., отвечали на три вопроса: вас устраивает качество водопроводной воды? Вы используете различные фильтры для очистки водопроводной воды? Вы пьете воду из-под крана?

В целом качество воды в кране устраивает 46% жителей страны, 33% используют фильтры, 12% покупают воду в бутылках, а 9% предпочитают кипяченую.

Напомним, питьевую воду в Саратове поставляет ООО «КВС».

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