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В Энгельсе из-за зажигалки дотла сгорела кухня

Пожар случился в квартире на проспекте Химиков
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Кухня сгорела в квартире на проспекте Химиков

Кухня сгорела в квартире на проспекте Химиков

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Энгельсе вчера утром, 10 марта, случился пожар на первом этаже десятиэтажного дома.

- Сигнал о возгорании в двухкомнатной квартире на проспекте Химиков поступил в 10:12. Горели вещи на кухне на площади 4 кв. м. Причиной пожара стало несоблюдение правил эксплуатации электрической зажигалки, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Причиной пожара стало несоблюдение правил эксплуатации электрической зажигалки

Причиной пожара стало несоблюдение правил эксплуатации электрической зажигалки

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Тушить квартиру выезжали две единицы техники.

Тушить квартиру выезжали две единицы техники

Тушить квартиру выезжали две единицы техники

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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