В Саратове сетевой магазин торговал алкоголем после 22:00

В Ленинском районе Саратова с сети магазинов взыскали штраф за продажу алкоголя после 22:00.

- На юрлицо был составлен протокол. Суд назначил ему штраф в 100 тыс. рублей, но должник его не оплатил, — сообщили «КП-Саратов» в областном УФССП.

Приставы установили, что у фирмы есть расчетные счета. Деньги списали с них.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.