Много раз судимая женщина зарезала сожителя в Вольске

Подозреваемая в убийстве была задержана
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Вольске Саратовской области задержана 33-летняя женщина по подозрению в убийстве 38-летнего сожителя.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Следственном комитете, ранее она была неоднократно судима.
Напомним, тело мужчины с колото-резаным ранением уха и головы было найдено в частном доме по переулку Струина.
Эксперт установил, что причиной смерти мужчины стала потеря крови.
Решается вопрос о мере пресечения задержанной.
Решается вопрос об аресте женщины
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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