Много раз судимая женщина зарезала сожителя в Вольске

Подозреваемая в убийстве была задержана Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске Саратовской области задержана 33-летняя женщина по подозрению в убийстве 38-летнего сожителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Следственном комитете, ранее она была неоднократно судима.

Напомним, тело мужчины с колото-резаным ранением уха и головы было найдено в частном доме по переулку Струина.

Эксперт установил, что причиной смерти мужчины стала потеря крови.

Решается вопрос о мере пресечения задержанной.

Решается вопрос об аресте женщины Фото: СУ СКР по Саратовской области

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