В Саратове в ДТП «Приоры» и Kia пострадали пять человек

В Саратове поздним вечером случилась авария Фото: ГИБДД по Саратову

В Кировском районе Саратова вчера вечером, 10 марта, случилось ДТП.

- Напротив 1-го проезда Танкистов, 4 в 23:20 48-летний водитель Kia Soul врезался в «Ладу Приора», которую вел 23-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

В ДТП пострадали пять человек: оба водителя, 22-летняя пассажирка отечественного авто, 49 и 24-летняя пассажирки иномарки. Их госпитализировали.

В аварии пострадали оба водителя и три пассажирки Фото: ГИБДД по Саратову

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