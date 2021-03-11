Жительница Саратова пожаловалась на залитую фекалиями дорогу

Кадр из видео

В поселке Увек Заводского района Саратова течет канализационная река.

- Ежегодно в зимнее время течет канализация, сейчас ситуация обострилась. Проехать невозможно. Данной проблемой должна заниматься УК «Стандарт», однако чуть больше недели мы наблюдаем бездействие, — рассказала в соцсети Елена Антонова.

Женщина опубликовала видео, на котором видно залитую нечистотами дорогу.

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