В Саратовской области больше 20 тысяч детей остались дома из-за морозов

В Саратовской области сегодня, 11 марта, больше 20 тыс. школьников не пошли на уроки из-за морозов.

- На дистанционный режим переведены 247 школ в 22 районах, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования.

С 1 по 4 классы отменили занятия 37 школ в Аткарском, Советском, Озинском районах. 3 135 детей остались дома.

С 1 по 6 классы не учатся 15 662 человека из 190 школ 19 районов.

С 1 по 11 классы дома оставили 1 404 учеников из 20 школ Екатериновского, Лысогорского и Перелюбского районов.

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