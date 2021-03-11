Аукцион на ремонт причальной стенки набережной Саратова сорвался и был объявлен вновь

На ремонт причальной стенки в Саратове планируется потратить 1,5 млн рублей.
Соответствующий аукцион объявлен на сайте Госзакупок 10 марта. Причем предыдущий аукцион, начатый 26 февраля, не состоялся, так как на него никто не заявился.
- Закупка признана несостоявшейся, — говорится в протоколе определения поставщика.
Речь идет о капитальном ремонте 642 погонных метров причальной стенки — от примыкания ярусов набережной Космонавтов до примыкания к мосту через Глебучев овраг.
Заказчиком выступает комитет по строительству и инженерной защите администрации города. Финансировать работы будет бюджет Саратова. Заявки можно подавать до 18 марта.
Победитель аукциона должен будет до 1 августа 2021 года демонтировать и заново уложить бетонное покрытие, провести гидроизоляцию трещин и провести грунтовочные работы.
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