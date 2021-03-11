В Саратовской области зарегистрировано 173 случая коронавируса

В Саратовской области сегодня, 11 марта, выявили еще 173 случая коронавируса.
Общее число зараженных составляет 51 527, а выздоровевших — 46 369. За сутки отрицательные тесты получили 145 человек.
Активных заболевших сейчас 3 244 — в больницах и дома.
В Саратове за сутки выявили 64 новых случая, в Энгельсском районе — 19, Балашовском — 15.
Из числа заболевших у 59 пациентов выявлена пневмония. Наибольшее число новых случаев выявлено в возрастной группе от 50 лет — 116 случаев.
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