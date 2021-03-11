В Саратовской области зарегистрировано 173 случая коронавируса

В Саратовской области сегодня, 11 марта, выявили еще 173 случая коронавируса.

Общее число зараженных составляет 51 527, а выздоровевших — 46 369. За сутки отрицательные тесты получили 145 человек.

Активных заболевших сейчас 3 244 — в больницах и дома.

В Саратове за сутки выявили 64 новых случая, в Энгельсском районе — 19, Балашовском — 15.

Из числа заболевших у 59 пациентов выявлена пневмония. Наибольшее число новых случаев выявлено в возрастной группе от 50 лет — 116 случаев.

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