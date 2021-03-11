Без тепла в Саратове остаются 4,2 тысячи жителей

Уточнены данные по отключению тепла и горячей воды в Саратове 11 марта.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии города, в зону отключения входят 24 дома, два объекта соцсферы и несколько административных зданий.
Без отопления остаются 4,2 тыс. жителей.
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