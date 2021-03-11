Без тепла в Саратове остаются 4,2 тысячи жителей

Уточнены данные по отключению тепла и горячей воды в Саратове 11 марта.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии города, в зону отключения входят 24 дома, два объекта соцсферы и несколько административных зданий.

Без отопления остаются 4,2 тыс. жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Путину доложили об аварии на сетях ООО «КВС» в Саратове

Министр строительства и ЖКХ Файзуллин заявил о своевременном оповещении населения

(подробнее)

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.