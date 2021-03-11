Общественники заявили о необходимости компенсировать саратовцам моральный вред от отключения воды

Общественники обсудили ситуацию с коммунальными авариями в Саратове

В Общественной палате Саратовской области 10 марта собрался круглый стол, посвященный коммунальным проблемам и авариям последних дней.

Председатель Палаты Борис Шинчук напомнил о крупной аварии с отключением воды, а из-за этого и отопления, в конце февраля. Десятки тысяч жителей несколько дней провели без тепла. Расследование причин ЧП потребовал провести председатель Государственной думы Вячеслав Володин, который приезжал в Саратов с рабочим визитом.

Во время обсуждения выяснилось, что питьевую воду во время даже столь масштабного отключения подвозят только две цистерны. В котельные — только 15 машин. По мнению общественников, это крайне мало.

Жителей, которые сами не могут принести себе воду — пожилых граждан, инвалидов, многодетные семьи — предложено адресно обеспечивать необходимым ресурсом.

Кроме того, общественники считают, что поставщики ресурсов должны компенсировать жителям моральный вред из-за подобных аварий.

Напомним, сегодня, 11 марта, вновь произошло отключение тепла на магистрали в центре Саратова. Компания обещает завершить работы до восьми вечера.

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