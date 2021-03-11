Ночью на пожаре в Балашове сгорел мужчина

Следователи устанавливают обстоятельства пожара в Балашове Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балашове Саратовской области ночной пожар унес жизнь человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ Следственного комитета, ЧП случилось на улице Ртищевская.

В ночь на 11 марта там загорелся частный дом, где жил 55-летний мужчина. Его тело после тушения обнаружили пожарные, которых вызвали соседи.

Следователи осмотрели место происшествия и труп. Следов насильственной смерти не найдено, тело обгорело.

Начата доследственная проверка.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.