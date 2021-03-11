Путину доложили об аварии на сетях ООО «КВС» в Саратове

Президенту Путину доложили о прохождении отопсезона в стране и о произошедших авариях на сетях. Сайт минстроя РФ сообщает, что как крупнейшую из аварий последнего времени министр Ирек Файзуллин привел в пример ЧП, произошедшее в Саратове на сетях холодного водоснабжения 24 февраля.

После перекрытия из-за аварии магистрального водовода, без воды остались 2700 многоквартирных домов с населением 420 тысяч человек и восемь котельных. Десятки тысяч саратовцев остались также без тепла из-за остановки котельных.

- Благодаря слаженным действиям региона, коммунальных служб и МЧС оперативно был организован подвоз технической воды на котельные и питьевой воды по заявкам потребителей. Важную роль сыграло и своевременное оповещение населения. Серьезных последствий аварии благодаря принятым мерам удалось избежать. Уже на следующий день, 25 февраля, водоснабжение было полностью восстановлено, - сообщает сайт федерального минстроя.

Напомним, губернатор региона Валерий Радаев направил в прокуратуру обращение по поводу произошедшего для оценки степени виновности коммунальщиков. В документе, который подготовила после оценки всех обстоятельств специальная комиссия, отмечалось, что в ситуации виновато ООО «КВС», не обеспечившее надзор за состоянием своего комплекса, а также несвоевременно сообщившее в Единую диспетчерскую службу о случившейся аварии.

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