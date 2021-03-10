В Саратове припаркованный автомобиль сам поехал и задавил пешехода

В Саратове автомобиль без водителя сбил пешехода.
- По предварительным данным, у дома №46 по улице Радищева в 21:40 припаркованный Daewoo Gentra покатился на тротуар и наехал на женщину, которой на вид около 30 лет, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.
Пострадавшую доставили в больницу.
Обстоятельства инцидента выясняются.
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