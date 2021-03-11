Средняя зарплата на промпредприятиях Саратовской области должна вырасти до 42,5 тысячи рублей

Андрей Архипов рассказал о планируемом росте зарплаты в промышленности Фото: Александр Уриевский

В Саратовской области средняя заработная плата на предприятиях промышленного комплекса в 2020 году составила 39,5 тыс. рублей.

Об этом на пресс-конференции в «КП-Саратов» 10 марта рассказал министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов.

По его словам, за год был зафиксирован рост на 4,5%.

В 2021 году Минпром ставит задачу довести среднюю зарплату на подведомственных предприятиях до 42,5 тыс. рублей. То есть на 7–10% выше уровня 2020 года.

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