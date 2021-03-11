В Балакове неизвестный мужчина сгорел в сторожке в гаражном кооперативе

Тело мужчины было найдено в сторожке Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове на пожаре погиб неизвестный мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ Следственного комитета области, трагедия произошла днем 10 марта в ГСК у поселка Затонский.

Владелец одного из гаражей заметил дым в сторожке и вызвал МЧС. После тушения огня на кровати было найдено тело мужчины с ожогами.

Следователи не нашли следов насильственной смерти. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать электроплитка.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося и личность погибшего.

Следователи устанавливают причины пожара Фото: СУ СКР по Саратовской области

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