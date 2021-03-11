В Балакове неизвестный мужчина сгорел в сторожке в гаражном кооперативе

Тело мужчины было найдено в сторожке
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Балакове на пожаре погиб неизвестный мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ Следственного комитета области, трагедия произошла днем 10 марта в ГСК у поселка Затонский.
Владелец одного из гаражей заметил дым в сторожке и вызвал МЧС. После тушения огня на кровати было найдено тело мужчины с ожогами.
Следователи не нашли следов насильственной смерти. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать электроплитка.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося и личность погибшего.
Следователи устанавливают причины пожара
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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