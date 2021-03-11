Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Балакове неизвестный мужчина сгорел в сторожке в гаражном кооперативе

Причиной пожара могла стать электроплитка
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
Тело мужчины было найдено в сторожке

Тело мужчины было найдено в сторожке

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове на пожаре погиб неизвестный мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ Следственного комитета области, трагедия произошла днем 10 марта в ГСК у поселка Затонский.

Владелец одного из гаражей заметил дым в сторожке и вызвал МЧС. После тушения огня на кровати было найдено тело мужчины с ожогами.

Следователи не нашли следов насильственной смерти. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать электроплитка.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося и личность погибшего.

Следователи устанавливают причины пожара

Следователи устанавливают причины пожара

Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ЧП