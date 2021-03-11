Пьяный мужчина задушил сожительницу на улице Заречная

Мужчина признал свою вину и был арестован Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Заводском районе Саратова 35-летнего местного жителя обвиняют в убийстве сожительницы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ Следственного комитета области, свою вину мужчина признал и раскаялся.

По версии следствия, вечером 3 марта он был пьян, и это вызвало гнев его 42-летней сожительницы, которая пришла домой на улицу Заречная. Женщина начала ругать мужчину, но тому это не понравилось, он ударил ее локтем по голове, потом кулаком по подбородку и выгнал из квартиры.

Позже, когда мужчина впустил женщину в дом, они продолжили ссориться. На этот раз злоумышленник принялся душить свою жертву: сначала руками, потом проводом. Увидев, что та не дышит, он вытащил тело на балкон, рассказал по телефону жене брата, а сам сбежал из дома, прихватив телефон погибшей.

Орудием убийства стал провод Фото: СУ СКР по Саратовской области

Аппарат он впоследствии сдал в комиссионный магазин, а также сжег свой паспорт, считая, что это поможет ему скрыться от полиции. Однако его вскоре задержали, сейчас мужчина находится под арестом.

Решается также вопрос о краже телефона - действиям мужчины будет дана юридическая оценка.

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по краже телефона Фото: СУ СКР по Саратовской области

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