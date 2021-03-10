Панков: Дольщики «Победы» настроены на победу

Николай Панков провел совещание в Минстрое

Депутат Государственной думы России Николай Панков продолжает следить за ситуацией с достройкой проблемного дома ЖК «Победа».

В своем телеграм-канале «Пара слов» он опубликовал очередной пост по итогам совещания в министерстве строительства и ЖКХ.

- Дольщики «Победы» настроены на победу. На совещании в Минстрое обсудили «дорожную карту» по достройке домов. Уже говорил, что самым эффективным признан вариант с единым застройщиком. И теперь предстоит поэтапная работа, чтобы в рамках законодательства о банкротстве выйти на этот вариант. И возобновить строительство.

Банкротство строительных организаций, конечно, займет длительное время. И в это время нельзя сидеть сложа руки. Надо решить немало юридических и организационных вопросов. Чтобы, когда завершится процедура банкротства и начнется поиск нового застройщика, действовать слаженно и конструктивно. У дольщиков каждый день на счету. Многие вынуждены снимать жилье и тратить на это последние деньги.

Отмечу, дольщики активно задавали вопросы. По составлению реестра требований участников строительства, подготовке документов. Спасибо им за активность. Теперь важно не тянуть с подачей заявлений о включении в реестр, — пишет Панков.

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