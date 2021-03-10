Депутаты Саратовской облдумы планируют попросить денег на инфраструктуру для участков многодетных семей

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В Саратовской областной думе 10 марта выступили с инициативой направить обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, чтобы попросить денег на обеспечение инфраструктурой участков, которые уже раздали многодетным семьям. В регионе таких семей 18 тыс.

При этом практически все участки для них оказались на окраинах городов без всякой инфраструктуры — электричества, водопровода, канализации, дорог, газоснабжения. Этой темой, к примеру, предметно занимается в Балаково и других районах депутат ГД Николай Панков.

По данным, которые предоставил депутатам облдумы Минстрой региона, на обеспечение инфраструктурой Саратовской области необходимо 4,5 млрд рублей.

На заседании рабочей группы комитета по ЖКХ Саратовской областной думы эта инициатива послужила поводом для выяснений и споров, так как правовое управление думы дало отрицательный отзыв на такое обращение. Тем не менее ряд депутатов и автор инициативы настояли, что это обращение, а не законопроект, и на него не требуется заключение юристов думы. Предложение обратиться к Мишустину решили вынести на заседание комитета. Там уже придется за него голосовать поименно.

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