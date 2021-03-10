В Саратове полиция накрыла наркопритон

В Ленинском районе Саратова полиция накрыла наркопритон.

- Свое жилище на улице Антонова для употребления наркотиков предоставила 40-летняя женщина. Ранее она была судима за аналогичное преступление, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Полицейские возбудили на нее очередное дело и выписали подписку о невыезде. Гражданке грозит до четырех лет лишения свободы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.