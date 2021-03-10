Саратовец оформил на документы бывшей сожительницы кредит

На документы жительницы Энгельса взяли кредит в микрофинансовой организации.

- В преступлении 40-летняя женщина стала подозревать своего бывшего сожителя из Саратова. Он воспользовался ее документами и через интернет оформил займ в 5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Правоохранители задержали 41-летнего мужчину и возбудили дело за мошенничество. Ему выписали подписку о невыезде.

Теперь гражданину грозит до трех лет лишения свободы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.