Уроки у школьников Саратова и Энгельса 11 марта не отменяются

Несмотря на морозы, уроки у школьников Саратова не отменяются Фото: Екатерина Семенова

В Саратове завтра, 11 марта, ожидаются холода.

- Хочу обратить внимание родителей, что школьные уроки завтра не отменяются, температура воздуха по прогнозу специалистов не опустится ниже -19 градусов, — сообщил замглавы Саратова по социальной сфере Александр Бурмак в своем Instagram.

Он напомнил, что уроки отменяются для детей до шестого класса при температуре ниже -20 градусов, для тех, кто старше, — при -25 и ниже.

Однако родители могут самостоятельно оставить ребенка дома, если посчитают нужным. Только надо проинформировать классного руководителя.

Замглавы по социальной сфере Энгельсского района Иван Дзюбан сообщил аналогичную информацию — дети могут остаться дома, если так решат родители.

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