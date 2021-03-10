Депутаты облдумы поспорили о критериях сноса неаварийных многоэтажек в Саратове

Депутаты Саратовской областной думы на заседании рабочей группы комитета по ЖКХ 10 марта обсудили проект закона о критериях, по которым могут сносить многоэтажные дома, не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Это может происходить в рамках принятого недавно федерального закона о комплексном развитии территорий.

В числе критериев предложены: износ конструктивных элементов здания свыше 70%, отсутствие централизованного водоснабжения и канализации. Кроме того, одним из критериев предлагают сложную схему расчета, по которой затраты на капремонт превысят те максимальные нормативы трат на этот дом, которые может направить фонд капремонта при минимальных платежах жителей.

- Думаю, под такие критерии подойдут все трехэтажные дома, хрущевки — вряд ли. Тем более, они разные бывают, — заметил депутат Леонид Писной.

Ряд народных избранников высказал подозрения, что таким образом будут освобождать дорогие земли в центре города и выселять людей на окраины.

Вопросы к следующему законопроекту, который связан с первым, о внесении изменений в закон о градостроительной деятельности в Саратовской области, задал представитель прокуратуры.

Надзорное ведомство не увидело, как урегулированы вопросы порядка реализации всех решений по комплексному развитию территорий, делегирования полномочий от органов власти юридическим лицам. Которые могут также согласно закону принимать решения по осуществлению комплексному развитию.

С учетом всех поправок предложено вынести оба законопроекта на рассмотрение на заседании комитета думы.

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