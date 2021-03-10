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Балаковских предпринимателей призвали запастись в паводок спичками и мылом

Нужно пополнить запасы товаров для жителей подтопленных территорий
Дарья Вострикова
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Администрация Балаковского района обратилась к предпринимателям насчет торговли в паводок весной 2021 года.

Чиновники порекомендовали пополнить запасы основных продовольственных товаров и повседневного спроса. Это мыло, спички, свечи и так далее.

Также не нарушать режим работы и не повышать цены необоснованно, следить за состоянием своих зданий и предприятий, а также прилегающих территорий в этот период.

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