Балаковских предпринимателей призвали запастись в паводок спичками и мылом

Администрация Балаковского района обратилась к предпринимателям насчет торговли в паводок весной 2021 года.
Чиновники порекомендовали пополнить запасы основных продовольственных товаров и повседневного спроса. Это мыло, спички, свечи и так далее.
Также не нарушать режим работы и не повышать цены необоснованно, следить за состоянием своих зданий и предприятий, а также прилегающих территорий в этот период.
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