Названы адреса установки камер видеофиксации в Саратове

Объявлен аукцион на закупку камер для автоматической фиксации нарушений ПДД.
Согласно информации с сайта госзакупок, региональный навигационно-информационный центр готов отдать 16 млн рублей из областного бюджета за восемь единиц техники.
Они будут установлены на пересечении проспекта 50 лет Октября и Рябиновской улицы, перекрестке Астраханской и Посадского — по две, столько же на улице Тархова, 29 и Танкистов, 63.
Камеры будут фиксировать нарушителей, которые не пропускают пешеходов, выезжают на полосу для встречного движения и за стоп-линию, а также любят ездить на большой скорости.
Заявки принимаются до 19 марта, победителя определят 23 числа.
Поставить технику нужно в течение недели после заключения контракта.
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