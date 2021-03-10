Саратовцы стали в два раза чаще интересоваться майнингом биткоинов

В начале января 2021 года биткоин подорожал до 42 тыс. долларов, а 18 февраля достиг исторического максимума в 52 тыс.

В связи с этим саратовцы стали чаще интересоваться видеокартами для майнинга. Спрос увеличился в 2,1 раза.

Самой запрашиваемой картой стала не так давно снятая с производства Geforce GTX 1060, ее можно купить в областном центре за 14 тыс. рублей. На втором месте — Geforce GTX 1070, стоимость которой составляет в среднем 32 тыс. рублей.

Также горожане интересовались моделью Radeon RX 580, за которую придется отдать 13 тыс. рублей. И Geforce GTX 1080 — ее приобретение обойдется в 42 тыс. рублей.

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