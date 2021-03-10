Мошенник оставил желающего купить аккаунт в игре саратовца без 37 тысяч рублей

В Заводской отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 24-летний саратовец. Об этом сообщили в городском УМВД.

Мужчина пояснил правоохранителям, что на популярном сайте онлайн-игр с ним связался неизвестный и предложил купить его аккаунт.

Для этого незнакомец попросил продиктовать номер банковской карты и пароль из смс-сообщения.

После этого гражданин обнаружил, что у него списали свыше 37 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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