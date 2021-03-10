В Саратовской области действует 21 казачье общество

Конференция в пресс-центре «Комсомольской правды» — Саратов» Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 10 марта, в пресс-центре «Комсомольской правды» — Саратов» прошла конференция, посвященная развитию казачества в Саратовской области.

Первый замминистра внутренней политики Дмитрий Конусов отметил, что ранее была принята государственная стратегия на 2021–2030 годы, вышел альманах «Казачество Саратовской области».

- Всего сейчас в регионе 21 казачье общество в 18 районах и Саратове. Им оказывается грантовая поддержка: в Балашове состоится фестиваль, а на базе школы №43 еще один проект казачьей направленности, — сообщил Конусов.

Атаман Окружного казачьего общества Саратовской области Андрей Фетисов отметил, что в готовности нести государственную службу в различных сферах 1 250 казаков. В классах казачьей направленности, военно-патриотических и спортивных учатся почти 2,5 тыс. детей в 21 школе. Он также отметил, что в законах нет такого понятия, как казачья служба, но в этом направлении работа идет.

Представитель ГУ МВД по Саратовской области Людмила Кубракова рассказала, что казаки совместно с полицейскими ведут охрану правопорядка: ловят наркоманов, участвуют в рейдах, патрулях.

Пожарным казаки также помогают: участвуют в ликвидации возгораний, совместных учениях.

- На территории десятка районов области более 200 казаков помогают в этой работе с 2011 года, также они содействуют тушению лесных пожаров, — отметил заместитель начальника управления — начальник отдела организации службы пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по Саратовской области Алексей Евдокимов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости