В соцсетях появился челлендж #ГагаринЗемляСаратовская

Челлендж #ГагаринЗемляСаратовская запустила областная универсальная научная библиотека.

- Акция проводится в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». На страницах можно высказать мнение о значении подвига первого космонавта и о личности Юрия Гагарина, а также порассуждать о будущем космонавтики в России. Публикацию надо сопроводить хештегом #ГагаринЗемляСаратовская , — сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области.

В Минкульте отметили, что самые интересные посты будут размещены в соцсетях министерства и в СМИ.

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