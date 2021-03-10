В министерстве здравоохранения прокомментировали рекорд по смертям от коронавируса в Саратовской области

Сегодня, 10 марта, замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер прокомментировал рекорд по смертям за сутки от коронавируса.
Напомним, за сутки скончались восемь человек.
- Все умершие — старше 58 лет. Берегите родителей, скажите им, чтобы они прививались, — отметил Грайфер.
Он также подчеркнул, что необходимо соблюдать масочный режим и меры профилактики.
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