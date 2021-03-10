В Саратовской области больше сотни зараженных коронавирусом находятся на ИВЛ

В Саратовской области на 10 марта 125 зараженных коронавирусом находятся на ИВЛ.

Как сообщил на брифинге региональный замминистра здравоохранения Денис Грайфер, 16 человек — на инвазивной ИВЛ. 1 853 человека с коронавирусом лечатся амбулаторно.

Также он уточнил, что в области отгружено более 97 тыс. доз вакцины от коронавируса, а привито — почти 78 тыс. человек. В основном — медработники, сотрудники соцсферы.

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