Заслуженный учитель РФ Светлана Сергеева высказалась в поддержку инициативы Вячеслава Володина о выделении 2 тысяч рублей на каждого ученика

Заслуженный учитель РФ Светлана Сергеева

Учитель биологии школы №18, Заслуженный учитель РФ Светлана Сергеева рассказала о важности инициативы спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина о выделении 2 тыс. рублей на каждого дошкольника и школьника, что позволит снять с родителей бремя дополнительных трат.

- Наш коллектив прекрасно воспринял инициативу Вячеслава Володина, как всегда своевременную и важную. Директор школы на совещании подробно объяснила всему коллективу, на что могут быть потрачены деньги и каков объем данных поступлений.

Считаю, что многие вопросы будут решены заблаговременно благодаря этим средствам. В первую очередь, это приобретение учебно-методических пособий, художественной литературы, канцелярских товаров, бумаги, а также моющих и дезинфицирующих средств. Также мы сможем проработать вопрос покупки дополнительной техники, спортивного оборудования и комплектующих для кабинетов. Деньги, которые будут выделены по инициативе Вячеслава Володина, крайне необходимы, потому что эти средства не заложены в том бюджете, который получает школа, — поделилась Светлана Сергеева.

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