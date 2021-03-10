Председатель саратовского правительства предлагает предпринимателям делиться с ним проблемами

Роман Бусаргин. Фото из Instagram

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин предлагает преднимателям обращаться к нему напрямую.

- Прямое общение — лучший способ услышать друг друга. Планирую регулярно проводить день инвестора, когда любой предприниматель может напрямую рассказать о своих проектах или проблемах, — сообщил Бусаргин в своем Instagram.

Он отметил, что попросить о поддержке, можно в его секретариат по номеру: 8 (8452) 21-09-04. Курировать данный вопрос будет первый заместитель руководителя секретариата Екатерина Ильченко.

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