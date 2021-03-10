Начальник УМВД Саратова Андрей Чепурной отмечает 50-летие

Андрей Чепурной Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 10 марта, начальник Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Саратов, полковник полиции Андрей Чепурной отмечает 50-летний юбилей.

УМВД по Саратову он возглавляет с апреля 2017 года, сюда он перешел из отдела МВД Краснокутского района.

До тех пор он поработал в Саратове: с 2010 года был заместителем начальника УВД — начальником отдела милиции № 5 Октябрьского района, где до тех пор он был заместителем начальника криминальной милиции. С 2012 года служил начальником полиции УМВД России по городу Саратову.

Андрей Чепурной известен как достаточно открытый для СМИ и населения руководитель силового ведомства.

Сам начальник полиции участвует в различных общественных и спортивных акциях, к примеру, не так давно он прыгнул с парашютом в честь 90-летия ВДВ.