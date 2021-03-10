В Самойловке бывший муж женщины убил вставшего на ее защиту знакомого

В Саратовской области будут судить 46-летнего жителя поселка Самойловка. Его обвиняют в убийстве.

- Следствие считает, что вечером 25 октября к 34-летней женщине пришел бывший муж. Вскоре к ним явились гости. В их присутствии мужчина стал критиковать экс-супруг, а затем ударил ее и ушел в комнату спать. Обиженная гражданка позвонила 43-летнему знакомому, тот пришел разбираться с мужчиной. Они начали драться и переместились во двор, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Женщина разняла дерущихся. Младший из мужчин предположил, что оппонент сделал для себя выводы и пошел к калитке, но в этот момент злоумышленник взял в доме нож, выбежал и ударил потерпевшего в грудь. Тот умер на месте.

Полицейские по горячим следам поймали мужчину. Свою вину он признал частично, уверяя, что ранил оппонента в процессе обороны.

Злоумышленника отправили под стражу. Уголовное дело передано в суд.

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