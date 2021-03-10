Установлен новый рекорд по смертям от коронавируса в Саратовской области

В Саратовской области установлен новый рекорд по смертям от коронавируса за сутки
На сегодняшний день, 10 марта, сразу восемь жителей Саратовской области скончались от коронавируса. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Не стало 59-летней и 60-летней женщин, 63-летнего и 71-летнего мужчин с патологией сердечно-сосудистой системы, 67-летней женщины и 58-летнего мужчины с патологиями эндокринной системы.
А также 81-летней женщины, имеющей проблемы с почками, 61-летнего — у него был не в порядке желудочно-кишечный тракт.
Общее число смертей в регионе достигло 695.
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