Установлен новый рекорд по смертям от коронавируса в Саратовской области

В Саратовской области установлен новый рекорд по смертям от коронавируса за сутки

На сегодняшний день, 10 марта, сразу восемь жителей Саратовской области скончались от коронавируса. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Не стало 59-летней и 60-летней женщин, 63-летнего и 71-летнего мужчин с патологией сердечно-сосудистой системы, 67-летней женщины и 58-летнего мужчины с патологиями эндокринной системы.

А также 81-летней женщины, имеющей проблемы с почками, 61-летнего — у него был не в порядке желудочно-кишечный тракт.

Общее число смертей в регионе достигло 695.

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