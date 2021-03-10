Володин рассказал, почему бывший глава Энгельсского района ушел в отставку

Володин рассказал историю о "бесконечном бордюре" в Энгельсе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе недавнего визита в Саратовскую область рассказал, почему бывший глава Энгельсского района Дмитрий Тепин потерял свою должность в прошлом году. Оказывается, дело в махинациях с конкурсными процедурами по ремонту дорог. Но местные власти, по словам спикера ГД, предпочли умолчать об этом.

- В Энгельс выделили в прошлом году 600 млн на дороги. Мэр, которого уже сейчас нет, придумал конкурсную процедуру, в рамках которой выдвинул условия, что у этих дорог должен быть непрерывный бордюр, в бесконечность должен идти. В итоге выиграла единственная организация, которая обладала такой технологией. Совершенно очевидно, для чего это было сделано. Понятно, что финансирование было под угрозой, и, собственно, пришлось вмешиваться губернатору. И только это вмешательство средства позволило сберечь, но и голову свою глава не сберег. Лишился должности. Но все стыдливо промолчали, не объяснив, почему, за что и тому подобное. Вот за что, — пояснил Володин.